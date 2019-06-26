В зоомагазине рынка «Феникс» в Энгельсе сгорели десятки животных
На рынке «Феникс» в Энгельсе, где бушевал крупный пожар, сгорел зоомагазин.
Как сообщили владельцы соседних торговых точек корреспонденту «КП-Саратов», большую часть животных удалось вынести. Но много животных погибло.
Так, например, вряд ли владельцам удалось вынести большой аквариум, поэтому судьба его обитателей, скорее всего, трагична.
По словам очевидцев, в магазине торговали котятами, щенками, черепахами, птицами, крысами, хомяками.
Во время пожара, эпицентр которого оказался в непосредственной близости от зоомагазина, торговцы пытались вынести хоть часть животных. Сейчас клетки и аквариумы свалены на заднем дворе, на автостоянке.
Владельцы торговых павильонов пытались спасти хоть какой-то товарФото: Александр Уриевский
Напомним, пожар начался около половины седьмого вечера, когда рынок официально закрылся. В связи с этим многие торговцы считают, что его могли поджечь. Однако официально эта версия не озвучена.
В Энгельсе полыхает городской рынок.
Экстренно на место возгорания выехали 15 пожарных расчетов, в том числе, из областного центра – Саратова. Работали более 20 цистерн с водой. Спустя три часа, работы еще не завершены.
Цистерны образовали пробкуФото: Александр Уриевский
В Энгельсе также проводится экстренное совещание с губернатором области Валерием Радаевым, который приехал сразу после возвращения из Москвы, руководителями всех силовых и надзорных ведомств.
На место ЧП прибыло все руководство Саратовской области
О погибших и пострадавших людях не сообщается.
Ликвидация возгорания продолжалась больше трех часовФото: Александр Уриевский
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ИСТОЧНИК KP.RU