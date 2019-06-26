2019-06-26T21:37:47+03:00
Происшествия

В зоомагазине рынка «Феникс» в Энгельсе сгорели десятки животных

Владельцы не смогли вынести всех питомцев
Екатерина Семенова
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В горящем рынке погибли животные из зоомагазинаВ горящем рынке погибли животные из зоомагазина
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На рынке «Феникс» в Энгельсе, где бушевал крупный пожар, сгорел зоомагазин.

Как сообщили владельцы соседних торговых точек корреспонденту «КП-Саратов», большую часть животных удалось вынести. Но много животных погибло.

Так, например, вряд ли владельцам удалось вынести большой аквариум, поэтому судьба его обитателей, скорее всего, трагична.

По словам очевидцев, в магазине торговали котятами, щенками, черепахами, птицами, крысами, хомяками.

Во время пожара, эпицентр которого оказался в непосредственной близости от зоомагазина, торговцы пытались вынести хоть часть животных. Сейчас клетки и аквариумы свалены на заднем дворе, на автостоянке.

Владельцы торговых павильонов пытались спасти хоть какой-то товар Фото: Александр Уриевский

Владельцы торговых павильонов пытались спасти хоть какой-то товарФото: Александр Уриевский

Напомним, пожар начался около половины седьмого вечера, когда рынок официально закрылся. В связи с этим многие торговцы считают, что его могли поджечь. Однако официально эта версия не озвучена.

В Энгельсе полыхает городской рынок.

Экстренно на место возгорания выехали 15 пожарных расчетов, в том числе, из областного центра – Саратова. Работали более 20 цистерн с водой. Спустя три часа, работы еще не завершены.

Цистерны образовали пробку Фото: Александр Уриевский

Цистерны образовали пробкуФото: Александр Уриевский

В Энгельсе также проводится экстренное совещание с губернатором области Валерием Радаевым, который приехал сразу после возвращения из Москвы, руководителями всех силовых и надзорных ведомств.

На место ЧП прибыло все руководство Саратовской области

На место ЧП прибыло все руководство Саратовской области

О погибших и пострадавших людях не сообщается.

Ликвидация возгорания продолжалась больше трех часов Фото: Александр Уриевский

Ликвидация возгорания продолжалась больше трех часовФото: Александр Уриевский

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ИСТОЧНИК KP.RU

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