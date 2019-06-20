Сделаны выводы: Радаев отреагировал на критику Саратовской области на «Прямой линии» с Путиным

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отреагировал на критику нашего региона, прозвучавшую на «Прямой линии» президента Владимира Путина.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», во время прямого эфира министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала нашу область, рассказывая о ситуации с неудовлетворительным обеспечением пациентов лекарствами.

Причины: смещение сроков закупок необходимых препаратов, нарушения при проведении аукционов, неумение организаторов управлять товарными запасами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/715691" frameborder="0"></iframe> Вероника Скворцова - о здравоохранении.Министр здравоохранения на прямой линии с Владимиром Путиным

- Тему лекарственного обеспечения в регионе держу на постоянном контроле. Была детально проанализирована ситуация со снабжением препаратами больных, в том числе инсулинозависимых граждан. Сделаны выводы. Из областного бюджета выделяются дополнительные средства на приобретение лекарств. Все возникающие проблемы точечно отрабатываются министерством здравоохранения. В Минздраве создана и работает горячая линия. На ее номер может обратиться любой житель региона и получить информацию по интересующему его вопросу, — заявил на это губернатор.

Ранее он проводил встречу с саратовским министром здравоохранения Натальей Мазиной, темой обсуждения которой стало как раз обеспечение диабетиков сахароснижающими препаратами.

Министр признала, что имелись проблемы, когда больным не выписывали лекарства на длительный срок. По словам Мазиной, причины действительно были в том, что сорвались 20 торгов на поставку препаратов из-за заниженных цен.

- С 1 марта начались аукционные мероприятия. Они продолжаются до сих пор, так как возникают ситуации, на которые минздрав области повлиять не может — потенциальные поставщики не выходят для участия в конкурсах. Эта ситуация была предметом детального анализа на различных площадках со специалистами, ответственными за проведение госзакупок. Отказ от применения референтных цен (средневзвешенная цена с учетом состоявшихся аукционов) помог стабилизировать и перезапустить этот процесс. Ведь зачастую референтные цены оказывались ниже предельных цен, зарегистрированных в госреестре лекарственных средств. Сейчас процесс закупок льготных препаратов идет штатно, — заявила Наталья Мазина.

Она рассказала, что после проверки Росздравнадзора, которая выявила нарушения, были приняты меры: нескольких ответственных специалистов наказали и оштрафовали.

Она призвала жителей обращаться в Минздрав в случае проблем. Пациенты могут оставлять жалобы письменно, по телефону или через соцсети.

Сегодня следователи регионального СУ СКР начали проверку по озвученным во время прямого эфира фактам нехватки лекарств.

Напомним, в марте 2019 года Вероника Скворцова посещала Саратовскую область и назвала наш регион одним из мощных медцентров России.

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