2019-06-20T13:36:53+03:00
Общество

Скворцова на «Прямой линии» Путина раскритиковала Саратовскую область

В нашем регионе есть сложности с обеспечением льготников лекарствами
Екатерина Семенова
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«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время «Прямой линии» президента Владимира Путина отметила проблемы в Саратовской области.

В прямом эфире она заявила, что в нашем регионе есть сложности с обеспечением льготников лекарствами. Одни из причин — смещение сроков закупок необходимых препаратов, нарушения при их проведении, неумение организаторов управлять товарными запасами.

Владимир Путин раскритиковал регионы, где сложилась такая ситуация.

- Склады завалены лекарствами, а до потребителя они не доходят, — заявил он.

Напомним, накануне министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с официальным заявлением, в котором признала, что есть проблемы с выдачей инсулина больным сахарным диабетом. Мазина назвала причиной срыв аукционов на поставку лекарств.

Вероника Скворцова - о здравоохранении.Министр здравоохранения на прямой линии с Владимиром Путиным

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ИСТОЧНИК KP.RU

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