Скворцова на «Прямой линии» Путина раскритиковала Саратовскую область
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время «Прямой линии» президента Владимира Путина отметила проблемы в Саратовской области.
В прямом эфире она заявила, что в нашем регионе есть сложности с обеспечением льготников лекарствами. Одни из причин — смещение сроков закупок необходимых препаратов, нарушения при их проведении, неумение организаторов управлять товарными запасами.
Владимир Путин раскритиковал регионы, где сложилась такая ситуация.
- Склады завалены лекарствами, а до потребителя они не доходят, — заявил он.
Напомним, накануне министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с официальным заявлением, в котором признала, что есть проблемы с выдачей инсулина больным сахарным диабетом. Мазина назвала причиной срыв аукционов на поставку лекарств.
Вероника Скворцова - о здравоохранении.Министр здравоохранения на прямой линии с Владимиром Путиным
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ИСТОЧНИК KP.RU