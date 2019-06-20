Скворцова на «Прямой линии» Путина раскритиковала Саратовскую область

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-20T13:36:53+03:00

В нашем регионе есть сложности с обеспечением льготников лекарствами

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время «Прямой линии» президента Владимира Путина отметила проблемы в Саратовской области.

В прямом эфире она заявила, что в нашем регионе есть сложности с обеспечением льготников лекарствами. Одни из причин — смещение сроков закупок необходимых препаратов, нарушения при их проведении, неумение организаторов управлять товарными запасами.

Владимир Путин раскритиковал регионы, где сложилась такая ситуация.

- Склады завалены лекарствами, а до потребителя они не доходят, — заявил он.

Напомним, накануне министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с официальным заявлением, в котором признала, что есть проблемы с выдачей инсулина больным сахарным диабетом. Мазина назвала причиной срыв аукционов на поставку лекарств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/715691" frameborder="0"></iframe> Вероника Скворцова - о здравоохранении.Министр здравоохранения на прямой линии с Владимиром Путиным

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ИСТОЧНИК KP.RU