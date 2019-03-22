Министру здравоохранения показали саратовские достижения в медицине
В Саратове сегодня провела совещание министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Мероприятие прошло в музее «Россия — моя история».
Перед началом совещания, как сообщил корреспондент «КП-Саратов», министр осмотрела выставку, на которой представлены саратовские наработки в сфере медицины.
Например, были продемонстрированы достижения в лечении опухолей мозга, нистагма, неинвазвной доставки препаратов в мозг.
В своем выступлении Вероника Скворцова поблагодарила власти региона за выставку и условия для проведения совещания. Она сообщила, что приехала в Саратов «с большой командой»: Председатель Фонда ОМС Наталья Стадченко, руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, первый замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Вероника Скворцова провела совещание в Саратове.
Примечательно, что экспозицию начали разбирать еще до конца мероприятия.
.Фото: Ольга Муравлёва
Фото: Ольга Муравлёва
ИСТОЧНИК KP.RU