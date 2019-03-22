Министру здравоохранения показали саратовские достижения в медицине

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-22T16:05:54+03:00

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В Саратове сегодня провела совещание министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Мероприятие прошло в музее «Россия — моя история».

Перед началом совещания, как сообщил корреспондент «КП-Саратов», министр осмотрела выставку, на которой представлены саратовские наработки в сфере медицины.

Например, были продемонстрированы достижения в лечении опухолей мозга, нистагма, неинвазвной доставки препаратов в мозг.

В своем выступлении Вероника Скворцова поблагодарила власти региона за выставку и условия для проведения совещания. Она сообщила, что приехала в Саратов «с большой командой»: Председатель Фонда ОМС Наталья Стадченко, руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, первый замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/698770" frameborder="0"></iframe> Вероника Скворцова провела совещание в Саратове.

Примечательно, что экспозицию начали разбирать еще до конца мероприятия.

Фото: Ольга Муравлёва

ИСТОЧНИК KP.RU