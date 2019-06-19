Мазина назвала обеспечение саратовцев инсулином «заботой власти о населении»

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-19T12:43:36+03:00

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В Саратовской области на диспансерном учете стоят 84 тыс. человек, больных сахарным диабетом.

- Более 8 тыс. человек отказались от социального пакета и выбрали денежную компенсацию за лекарства, однако продолжают получать сахароснижающие препараты за счет областного бюджета, — сообщила министр здравоохранения Наталья Мазина.

При этом, по ее словам, ежегодно число жителей, получающих инсулин, растет на 2%. Также на 5% становится больше больных, получающих таблетки, и на 9% — тех, кто получает комбинированную терапию. Это приводит к необходимости корректировать финансирование закупок. Так, в 2018 году на инсулин было выделено около 300 млн рублей, а с начала 2019 года — уже 317 млн рублей. На ближайшем заседании облдумы, предположительно, будет рассмотрен вопрос о получении транша еще на 100 млн рублей.

- Это беспрецедентное финансирование, главным образом показывающее заботу власти о людях, имеющих достаточно серьезное заболевание, — подчеркнула Мазина.

Тем не менее она назвала причину, по которой люди не всегда могут получить нужные препараты без проблем. Это срыв аукционов из-за отсутствия заявок от поставщиков, которые не желают работать по заниженным ценам. Для перерасчета потребовалось время.

- На этот период мы пользовались запасами от предыдущих поставок, «вручную» регулировали процесс лекарственного обеспечения инсулинозависимых, из-за чего и могли возникать жалобы отдельных пациентов на нежелание поликлиник дать им инсулин на два, на три месяца вперед. Мы на это пойти не могли. Мы просто не имели права даже теоретически допустить ситуацию, чтобы кто-то вообще остался без инсулина! — отметила министр.

Сейчас, по словам чиновницы, в аптеках и медучреждениях запас сахаросодержащих препаратов составляет около двух месяцев. Кроме того, готовятся к заключению новые контракты на поставку лекарств.

Напомним, в понедельник 17 июня губернатор Валерий Радаев встречался с Натальей Мазиной и обсудил вопрос обеспечения инсулином больных сахарным диабетом.

- Губернатор потребовал не допускать сбоев в поставках лекарственных средств, предусмотреть двухмесячный запас препаратов в аптеках, — сообщала «КП-Саратов».

Ранее жители области не раз публиковали в соцсетях возмущенные посты, что им отказываются выдавать рецепты на лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU