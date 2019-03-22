2019-03-22T12:48:30+03:00
Общество

Вероника Скворцова назвала Саратов одним из самых мощных медцентров России

Валерий Радаев рассказал о поддержке медиков в регионе [фото, видео]
Александр Уриевский
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Валерий Радаев встретился с Вероникой СкворцовойВалерий Радаев встретился с Вероникой СкворцовойФото: Александр Уриевский
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сегодня, 22 марта, работает в Саратове.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в областной бальнеологической лечебнице «Серные воды» она провела встречу с губернатором Валерием Радаевым.

Министр Вероника Скворцова посетила саратовскую бальнеологическую лечебницу.

Глава региона рассказал Веронике Скворцовой о программах по развитию системы здравоохранения в регионе. В частности, он упомянул о поддержке специалистов — стипендиях студентам-медикам, обеспечении сельских врачей жильем, программе «Земский доктор», — которые, по его словам помогу поскорее снять напряженность с кадрами в сфере здравоохранения и укрепить кадровый состав.

Валерий Радаев рассказал Веронике Скворцовой о поддержке системы здравоохранения.

Кроме того, он отметил, что в области идет работа по снижению смертности, в частности, появляются мобильные комплексы, которые обследуют жителей отдаленных районов.

Министр назвала Саратов одним из самых мощных медцентров в России и поблагодарила за внимание властей к первичному звену медпомощи.

Министр здравоохранения Скворцова отметила высокий потенциал Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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