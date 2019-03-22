Вероника Скворцова назвала Саратов одним из самых мощных медцентров России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сегодня, 22 марта, работает в Саратове.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в областной бальнеологической лечебнице «Серные воды» она провела встречу с губернатором Валерием Радаевым.
Министр Вероника Скворцова посетила саратовскую бальнеологическую лечебницу.
Глава региона рассказал Веронике Скворцовой о программах по развитию системы здравоохранения в регионе. В частности, он упомянул о поддержке специалистов — стипендиях студентам-медикам, обеспечении сельских врачей жильем, программе «Земский доктор», — которые, по его словам помогу поскорее снять напряженность с кадрами в сфере здравоохранения и укрепить кадровый состав.
Валерий Радаев рассказал Веронике Скворцовой о поддержке системы здравоохранения.
Кроме того, он отметил, что в области идет работа по снижению смертности, в частности, появляются мобильные комплексы, которые обследуют жителей отдаленных районов.
Министр назвала Саратов одним из самых мощных медцентров в России и поблагодарила за внимание властей к первичному звену медпомощи.
Министр здравоохранения Скворцова отметила высокий потенциал Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU