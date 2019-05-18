2019-05-18T18:17:24+03:00
Происшествия

Пьяный полицейский сбил насмерть ребенка в Саратове

После этого он пытался скрыться и протаранил две иномарки
Екатерина Семенова
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От удара 14-летнего мальчика отбросило на несколько метров. Фото соцсетейОт удара 14-летнего мальчика отбросило на несколько метров. Фото соцсетей
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Вечером 17 мая в Ленинском районе Саратова пьяный автомобилист сбил ребенка.

Трагедия разыгралась на улице Песчано-Уметская, за Елшанкой, около 20 часов. В ГИБДД области сообщили «КП-Саратов», что 14-летний мальчик шел по обочине дороги, когда на него наехал автомобиль Kia Ceed. От удара подростка отбросило на несколько метров, по словам очевидцев, ему оторвало кисть руки.

На место срочно прибыли все оперативные службы: спасатели, МЧС, полиция, ГИБДД, «Скорая помощь». Но, несмотря на проведенную реанимацию, спасти мальчика не удалось.

Водитель иномарки попытался скрыться с места аварии. Однако по пути он протаранил два припаркованных авто – Toyota Corolla и Hyundai Elantra – что и помогло его задержать.

Иномарка протаранила несколько авто при попытке водителя скрыться. Фото соцсетей

Иномарка протаранила несколько авто при попытке водителя скрыться. Фото соцсетей

Как оказалось, за рулем иномарки сидел 40-летний сотрудник МВД по Саратову. При этом отмечается, что он был нетрезв. В полиции подчеркнули, что мужчина является действующим работником внутренних органов, в отношении него начата проверка. Проверять будут и его руководство.

ДТП унесло жизнь подростка. Фото соцсетей

ДТП унесло жизнь подростка. Фото соцсетей

- В случае если вина сотрудника полиции будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет иную, предусмотренную законом ответственность, а его непосредственные руководители будут привечены к строгой дисциплинарной ответственности, – говорится в официальном комментарии ГУ МВД области.

Следователи после предварительной проверки возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека».

Трагедия вызвала широкий резонанс в саратовских СМИ и соцсетях. Многие горожане выражают недоверие, что сотрудника полиции могут приговорить к реальному сроку и требуют справедливого суда.

Примечательно, что на днях Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому смертельное ДТП в пьяном виде приравнивается к убийству.

Напомним, это не первое ДТП в Саратовской области с участием сотрудников правоохранительных и силовых ведомств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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