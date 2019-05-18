Возбуждено дело о сбитом насмерть на Песчано-Уметском тракте ребенке

СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-18T13:59:34+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Песчано-Уметском тракте.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека).

Следствие считает, что вечером 17 мая 40-летний сотрудник МВД по Саратову в пьяном виде управлял автомобилем Kia Ceed. На Песчано-Уметском тракте (со стороны 1-го Уметского проезда по направлению к улице Песчано-Уметская) он сбил 14-летнего мальчика, который шел по обочине.

От полученных травм подросток скончался.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU