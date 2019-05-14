Панков: Ответственность за «пьяное» ДТП приравняют к умышленному убийству

14 Май 15:18 2019-05-14T15:42:57+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Только что в первом чтении принят законопроект об ужесточении ответственности «лихих» водителей, совершивших ДТП в пьяном виде, в результате которого пострадали люди.

Этот социально-значимый для всех нас законопроект был подготовлен депутатами по инициативе Вячеслава Володина.

Ведь речь идет о жизни наших близких, тысячи людей гибнут под колесами пьяных водителей.

Депутаты всех фракций проголосовали единогласно «За».

Теперь ответственность за такие действия будет приравнена к наказанию за умышленное убийство. Реальный 15-летний срок заставит задуматься «неадекватов», позволяющихся себе время от времени сесть за руль «подшофе».

Уверен, Вячеслав Викторович проконтролирует, чтобы этот закон был принят в самое ближайшее время. Планируется, что законопроект будет рассмотрен во втором и третьем чтении до конца месяца.

Для справки, по данным ГИБДД, в 2018 году (произошло — прим. ред) 16,5 тыс. аварий с участием нетрезвых водителей, число раненых — 22,3 тыс. человек, погибло — 4,6 тыс. человек, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU