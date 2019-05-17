Смертельное ДТП на Песчано-Уметской: За рулем авто был полицейский
Стали известны подробности смертельного ДТП в Саратове, где погиб подросток.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, за рулем автомобиля Kia Ceed, который насмерть сбил ребенка на Песчано-Уметском тракте, находился сотрудник полиции.
- Установлено, что виновник ДТП является сотрудником органов внутренних дел. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ДТП произошло около 20 часов вечера. Иномарка врезалась в двух подростков, один из которых, 15-летний мальчик, погиб на месте, второй был госпитализирован. После этого Kia Ceed протаранил два припаркованных авто – Toyota Corolla и Hyundai Elantra – при попытке скрыться с места аварии.
В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. По предварительной версии, 40-летний водитель был пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU