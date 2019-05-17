Смертельное ДТП на Песчано-Уметской: За рулем авто был полицейский

СЕГОДНЯ 22:14 2019-05-17T22:18:07+03:00

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Стали известны подробности смертельного ДТП в Саратове, где погиб подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, за рулем автомобиля Kia Ceed, который насмерть сбил ребенка на Песчано-Уметском тракте, находился сотрудник полиции.

- Установлено, что виновник ДТП является сотрудником органов внутренних дел. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ДТП произошло около 20 часов вечера. Иномарка врезалась в двух подростков, один из которых, 15-летний мальчик, погиб на месте, второй был госпитализирован. После этого Kia Ceed протаранил два припаркованных авто – Toyota Corolla и Hyundai Elantra – при попытке скрыться с места аварии.

В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. По предварительной версии, 40-летний водитель был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU