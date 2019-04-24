За оставление места аварии будут судить как за нетрезвую езду

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-24T13:31:05+03:00

В Саратовской области случилось несколько резонансных ДТП, в которых исправленный закон мог бы пригодиться

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Документ об ужесточении наказания за бегство водителя с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, подписал 24 апреля президент России Владимир Путин.

Согласно прежней версии закона, если пьяный водитель устроил аварию, ему проще было скрыться, а потом явиться в полицию с повинной. За это могли дать всего 15 суток ареста и лишить права управления автомобилем на срок от одного года до полутора лет.

Теперь внесенные изменения гласят, что за оставление места аварии, в результате которой несколько человек получили тяжкий вред здоровью, лихачам грозит до четырех лет тюрьмы. Если ДТП получилось смертельным, тюремный срок увеличивается с двух до семи лет.

В случае смертей двух и более человек за решеткой скрывшемуся с места аварии водителю придется провести от четырех до девяти лет тюрьмы.

Напомним, в Саратовской области этой лазейкой в законе пользовались, в том числе высокопоставленные чиновники и правоохранители.

Одна из самых нашумевших историй связана с руководителем отдела процессуального контроля СУ СКР по Саратовской области и Сократом Ашкаловым.

Иномарка, в салоне которой находились братья Ашкаловы с родственницей, 4 августа 2018 года сбила насмерть двух женщин на перекрестке в Энгельсе и затем скрылась с места ДТП.

По одной из версий, находившиеся в машине были пьяны, поэтому и скрылись с места аварии. Брат следователя, бизнесмен Сократ Ашкалов пришел в полицию с повинной лишь на следующий день. Родственники погибших настаивают, что за рулем был именно бывший следователь регионального СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU