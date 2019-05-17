2019-05-17T20:35:59+03:00
Происшествия

Пьяный водитель на иномарке насмерть сбил подростка в Саратове

Он попытался скрыться, но врезался в припаркованные автомобили
Екатерина Семенова
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В Саратове автомобиль Kia насмерть сбил подростка.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла вечером на Песчано-Уметском тракте.

По предварительной версии, 40-летний мужчина за рулем иномарки был нетрезв. Машина врезалась в двух подростков, которые шли по обочине, один из них скончался на месте, второй – госпитализирован.

Очевидцы заявили, что после ДТП водитель попытался скрыться, но врезался в несколько припаркованных машин. После этого его удалось задержать.

На месте работает полиция, следователи устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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