Пьяный водитель на иномарке насмерть сбил подростка в Саратове
Он попытался скрыться, но врезался в припаркованные автомобили
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В Саратове автомобиль Kia насмерть сбил подростка.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла вечером на Песчано-Уметском тракте.
По предварительной версии, 40-летний мужчина за рулем иномарки был нетрезв. Машина врезалась в двух подростков, которые шли по обочине, один из них скончался на месте, второй – госпитализирован.
Очевидцы заявили, что после ДТП водитель попытался скрыться, но врезался в несколько припаркованных машин. После этого его удалось задержать.
На месте работает полиция, следователи устанавливают обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU