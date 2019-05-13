Экс-мэра Саратова отправили под арест в квартиру с тяжело больными матерью и братом вместо особняка жены

В Октябрьский районный суд Саратова поступила жалоба в рамках уголовного дела в отношении Алексея Прокопенко. Защита бывшего главы администрации просит отменить постановление о домашнем аресте.

Одной из причин является неверное, по мнению защиты, место ареста. В настоящее время суд отправил Прокопенко в квартиру на улице Советская. Защита просит перевести его в двухэтажный особняк супруги бывшего сити-менеджера.

При этом отмечается, что именно дом в Волжском районе, в Сосенках, отвечает необходимым условиям — общая площадь помещения составляет 629,9 кв. метров, там находятся его личные вещи.

В квартире на Советской проживают тяжело больные мать и брат Алексея Прокопенко, что, по мнению защиты, «находиться не представляется возможным».

Кроме этого, в жалобе защита отмечает нарушение сроков нахождения под арестом.

Адвокат экс-мэра Саратова Дмитрий Беляков рассказал корреспонденту «КП-Саратов», что решение поселить Алексей Прокопенко под домашний арест в квартиру с больными родственниками судья Октябрьского райсуда Анна Тихонова приняла самостоятельно.

- У нас адрес домашнего ареста не обсуждался в ходе судебного заседания вообще никак. Она самостоятельно посчитала необходимым отправить его по месту регистрации. То ли специально это сделано, то ли нет, тяжело судить. Это решение в корне, и с моральной и с правовой точки зрения, неправильное. Там (в квартире – прим. ред.) родители, родственники проживают, тяжелобольные, он там не проживал вообще никогда, ничего у него там нет. Судья должна была поставить вопрос на обсуждение прокуратуры и Прокопенко – какое отношение он имеет к этой квартире, может ли он там проживать. А этот вопрос не обсуждался, это — нарушение права на защиту, — считает Беляков.

Кроме того, по его мнению, судья своим решением о домашнем аресте вышла за срок следствия, которое продлено до 13 июня. Домашний арест назначен до 12 июля.

По словам адвоката, главная претензия в отправленной им сегодня жалобе, это адрес домашнего ареста.

- Потом мы увидели, что из-за срока само постановление в целом незаконно. Сейчас мы просим отпустить Прокопенко на свободу, поскольку сократить срок ареста в два месяца судья не может, а вот изменить и отменить меру пресечения — может.

В областном суде при рассмотрении жалобы Дмитрий Беляков намерен просить поменять место домашнего ареста с 64-метровой квартиры на 629-метровый особняк.

- Он является объектом незавершенного строительства, у него еще нет адреса. Особняк арестован Волжским районным судом по инициативе органов следствия, все про него знают. Там у Алексея Прокопенко проживают дети, жена, там все его личные вещи, там все условия, в том числе, чтобы готовиться к защите в рамках уголовного дела.

Конечно, понимаю, его не отпустят, но адрес домашнего ареста должен быть изменен, за это будем биться в областном суде. В квартире на Советской нет ничего, а еще ему запретили куда-либо выходить. Ни в продуктовый магазин сходить нельзя, ни в больницу. Все родственники у него работают, тоже не могут постоянно там быть, а еще двое, больные, на его попечении. Горячей воды нет, мыться — туалет и ванная одна.

Считаю, такое решение специально принято судом, чтобы пойти навстречу прокуратуре и таким образом — скрытое моральное давление на человека, — рассказал Дмитрий Беляков.

Жители Саратова подметили схожесть ситуации с сюжетом популярного российского сериала «Домашний арест», где мэра города, обвиняемого в коррупции, отправили под домашний арест по месту прописки — в коммунальную квартиру.

Напомним, Алексей Прокопенко обвиняется в мошенничестве, в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел. Ранее он скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск, но 13 марта сам пришел к следователям.

Апелляционная жалоба защиты

Апелляционная жалоба защиты

Апелляционная жалоба защиты

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