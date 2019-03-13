Объявленный в международный розыск Алексей Прокопенко пришел к саратовским следователям

СЕГОДНЯ 20:17 2019-03-13T20:35:13+03:00

Алексей Прокопенко в бытность главой администрации Саратова. На трибуне в областной думе Фото: Александр Уриевский

Беглый экс-глава администрации Саратова заявил, что это не явка с повинной

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Алексей Прокопенко, бывший глава Саратова, объявленный в 2014 году в международный розыск, пришел 13 марта в региональный Следственный комитет.

Как сообщила "КП-Саратов" старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области Надежда Волошина, Прокопенко явился именно в СУСК и лично передал свое обращение, но так как дело о его розыске ведет полиция, то оно было передано по подследственности - в ГУ МВД.

При этом находящийся в международном розыске экс-чиновник подчеркнул при этом, что не явился с повинной, а просит разобраться в его деле. По его мнению, его обвиняют незаконно.

Руководство пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области по факту нахождения в полиции Алексея Прокопенко комментарии давать не стало. "Все- завтра", — заявили "КП-Саратов" в главке.

Напомним, Прокопенко обвиняют в мошенничестве с коммунальными платежами и против него было возбуждено три уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU