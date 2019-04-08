Адвокат: Алексей Прокопенко может выйти из-под стражи до конца недели

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-08T13:34:34+03:00

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Адвокат Дмитрий Беляков, защищающий экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко, считает, что его подзащитный может выйти на свободу уже на этой неделе. Об этом он рассказал корреспонденту «КП-Саратов» после заседания Октябрьского районного суда 8 апреля.

Напомним, Прокопенко, который в середине марта пришел в следственный комитет после того, как несколько лет находился в федеральном и международном розыске, был помещен в саратовский СИЗО.

Сегодня в Октябрьском суде было принято решение, что следователь незаконно отклонил прошение защиты об изменении Прокопенко меры пресечения.

- В деле Прокопенко много чего незаконного, но сегодня рассматривали именно отказ следователя изменить ему меру пресечения, выпустить его после явки с повинной. Суд признал незаконными эти действия следователя и Прокопенко должны отпустить, т. е. избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Это может быть подписка о невыезде, залог, домашний арест. Это должен определить следователь, обратиться с таким прошением в суд, там примут решение, и Прокопенко отправится домой.

По мнению Белякова, опротестовывать сегодняшнее решение суда никому не выгодно, а значит Алексей Прокопенко уже в ближайшие дни будет освобожден из-под стражи.

- Если прокуратура и следствие не будут обжаловать принятое сегодня решение, то в течение ближайшего времени, т. е. уже даже на этой неделе Алексей Прокопенко может выйти на свободу и вернуться к семье. Если следствие будет и дальше давить, придерживаясь обвинительного уклона, то будет обжалование решения судьи Сотскова. Длиться это может до 13 мая. Именно тогда истекает двухмесячный срок содержания Прокопенко под стражей, он был задержан, напомню, 13 марта.

Я думаю, никто не будет обжаловать сегодняшнее решение, это никому не выгодно. Ситуация очень серьезная, первоначальные документы — объявление его в федеральный, а потом и в международный розыск, протокол задержания 13 марта — там огромное количество нарушений.

Считаю, уже в ближайшее время следователь росчерком пера отпустит Прокопенко на свободу, — заявил адвокат Дмитрий Беляков.

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ИСТОЧНИК KP.RU