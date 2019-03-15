2019-03-15T14:09:37+03:00
Происшествия

В полиции официально подтвердили предъявление обвинений экс-мэру Саратова Прокопенко

Поделиться:
Алексей ПрокопенкоАлексей ПрокопенкоФото: Роман ЗЛОБИН
Изменить размер текста:

Следователи СЧ СУ УМВД России по городу Саратову 14 марта предъявили бывшему главе администрации Алексею Прокопенко обвинение в совершении мошенничества совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» УК РФ) и в отмывании денег в составе организованной группы в крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Об этом "КП-Саратов" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Предварительное следствие возобновлено после того, как Алексей Прокопенко 13 марта сам явился в следственные органы. До тех пор с 2014 года он находился в международном розыске.

Прокопенко сейчас находится в СИЗО-1 Саратова, куда направлен на основании постановления Кировского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чиновника саратовского Роспотребнадзора будут судить за взятку от фирмы по уничтожению крыс
Панков о проблемном доме в Балаково: Дольщиков никто не бросит
Леонид Писной опроверг факт банкротства «Стройресурс»
Дольщики плакали, когда узнали о сложностях с достройкой дома в Балакове
Инвестор дома на Верхней не хочет платить за проектную документацию на достройку
Электрички из Саратова в Хвалынск пойдут по новому расписанию
Задержанный за взятку замначальника энгельсской полиции отпущен
Завтра в Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки
Безработные жители Энгельса украли стиральный порошок на 50 тыс. рублей
В Заводском районе прошла конференция местного отделения «Единой России»
В Саратове задержаны двое иностранцев с полкило героина
В Марксе спилят аварийные деревья
В Саратове новый 26-этажный дом оборудовали умными коммуникациями от «Ростелекома»
Саратовцы почти перестали насиловать друг друга