В полиции официально подтвердили предъявление обвинений экс-мэру Саратова Прокопенко

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-15T14:09:37+03:00

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Следователи СЧ СУ УМВД России по городу Саратову 14 марта предъявили бывшему главе администрации Алексею Прокопенко обвинение в совершении мошенничества совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» УК РФ) и в отмывании денег в составе организованной группы в крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Об этом "КП-Саратов" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Предварительное следствие возобновлено после того, как Алексей Прокопенко 13 марта сам явился в следственные органы. До тех пор с 2014 года он находился в международном розыске.

Прокопенко сейчас находится в СИЗО-1 Саратова, куда направлен на основании постановления Кировского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU