В Саратове Алексея Прокопенко отпустили домой
Он отправлен под домашний арест
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В Октябрьском районном суде сегодня было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения Алексею Прокопенко, бывшему сити-менеджеру Саратова.
Судья Анна Тихонова приняла решение отпустить его из СИЗО под домашний арест.
Сторона обвинения требовала оставить его под стражей еще на два месяца.
Ранее Прокопенко, четыре года находившийся в федеральном розыске, 13 марта 2019 года сам пришел к правоохранителям. После этого он был помещен в следственный изолятор.
Напомним, Прокопенко обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU