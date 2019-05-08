В Саратове Алексея Прокопенко отпустили домой

СЕГОДНЯ 20:21 2019-05-08T20:21:17+03:00

Он отправлен под домашний арест

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В Октябрьском районном суде сегодня было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения Алексею Прокопенко, бывшему сити-менеджеру Саратова.

Судья Анна Тихонова приняла решение отпустить его из СИЗО под домашний арест.

Сторона обвинения требовала оставить его под стражей еще на два месяца.

Ранее Прокопенко, четыре года находившийся в федеральном розыске, 13 марта 2019 года сам пришел к правоохранителям. После этого он был помещен в следственный изолятор.

Напомним, Прокопенко обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU