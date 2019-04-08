2019-04-08T16:36:23+03:00
Общество

К экс-мэру Саратова в СИЗО относятся с уважением

Алексей Прокопенко четыре года находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве и отмывании денег
Александр Уриевский
Поделиться:
Бывший глава администрации Саратова в СИЗО - в авторитетеБывший глава администрации Саратова в СИЗО - в авторитетеФото: Роман ЗЛОБИН
Изменить размер текста:

Экс-мэр Саратова Алексей Прокопенко хотел бы пообщаться с журналистами и рассказать, как он проводит время в СИЗО. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» 8 апреля сообщил адвокат бывшего главы администрации Саратова Дмитрий Беляков.

- Он собственноручно мне написал тезисы, как у него происходит содержание под стражей. Много чего интересного там, но его все устраивает, — рассказал адвокат.

Он поделился с «КП-Саратов», что картины, которые рисуют нам обычно в кино и в СМИ, отличаются от происходящего там на самом деле. Условия в СИЗО довольно-таки гуманные, человеческие, отношение к Прокопенко уважительное. Про это он хотел бы рассказать.

Напомним, сегодня, 8 апреля, в Октябрьском суде Саратова принято решение, согласно которому Алексей Прокопенко уже в ближайшее время может выйти из-под стражи.

- Я в шоке от решения, принятого сегодня в суде. Я сам не давал даже одного процента, что случится так, думал, что нам откажут. Сейчас все действия защиты направлены на то, чтобы Алексей Прокопенко быстрее вышел, а дальше будем бороться за справедливость в заведенном на него уголовном деле, — рассказал Беляков.

Напомним, следователи СЧ СУ УМВД России по Саратову предъявили бывшему главе администрации Алексею Прокопенко обвинение в совершении мошенничества организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» УК РФ) и в отмывании денег в составе организованной группы в крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Обвинения связаны с многомиллионными платежами за ЖКУ, которые обналичивались и выводились через подконтрольные компании.

Предварительное следствие возобновлено после того, как Алексей Прокопенко 13 марта сам явился в СУ СК. До тех пор с 2014 года он числился в международном розыске.

Пока бывший глава администрации областного центра находится в СИЗО-1 Саратова. Срок его задержания истекает 13 мая, но, по мнению адвоката, он может выйти уже на этой неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Адвокат: Алексей Прокопенко может выйти из-под стражи до конца недели

Защита экс-мэра Саратова уверена в скором возвращении Прокопенко к семье

(подробнее)

В полиции официально подтвердили предъявление обвинений экс-мэру Саратова Прокопенко

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Кожемяко: Всех пленников из «китовой тюрьмы» по поручению Владимира Путина мы выпустим в дикую природу. Причём - в российскую!
Об этом губернатор Приморья рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио «Комсомольская правда» [видео]
Преподаватель йоги в СИЗО Алексей Меркулов - богослову Дворкину: "Я не могу понять, где вы черпаете знания про йогу? Все же совсем не так"
К произошедшему скандалу вокруг занятий кундалини в следственных изоляторах Москвы йог Меркулов отнесся философски. А что касается «высвобождения сексуальной энергии», ответил: «Она не высвобождается, а перетекает в смирение и терпение»
Сектовед Александр Дворкин: «Никакую экспертизу про йогу в СИЗО я не писал»
Разгоревшийся вокруг занятий йогой в московских СИЗО скандал получил какой-то странный поворот. Занятия действительно приостановили, но все инициаторы этого, оказывается, об этом и не просили
Новости 24
Под Саратовом в столкновении легковушек пострадала маленькая девочка
Панков: Люди должны видеть, что власть работает с ними
Саратовский гаишник вымогал деньги у водителей со всей России
Школьница из Саратова стала призером всероссийской олимпиады по русскому языку
В Саратове запустили трамвай по предаварийной линии
В Саратове обнаружили выброшенные медкарты и документы с личными данными врачей и пациентов
У должника из Саратовской области арестовали ВАЗ, «КамАЗ» и два трактора
Тарифы на проезд в Саратове не изменятся полгода
Кущенко: Михайловский из «Автодора» не показал свой уровень
Мэрия: Проблемы с автобусами в Саратове прекратятся в среду
В Марксе психбольной воткнул полицейскому нож в поясницу
Качество воды на постоянном контроле «КВС»
Панков: Для Володина вопросы качества жизни людей всегда на контроле
У гаражей в Энгельсе нашли труп молодой девушки
Под Саратовом мужчина может сесть на пять лет за удар полицейскому в лицо
В Татищеве мужчину убило током во время ремонта проводки