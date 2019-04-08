К экс-мэру Саратова в СИЗО относятся с уважением

Экс-мэр Саратова Алексей Прокопенко хотел бы пообщаться с журналистами и рассказать, как он проводит время в СИЗО. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» 8 апреля сообщил адвокат бывшего главы администрации Саратова Дмитрий Беляков.

- Он собственноручно мне написал тезисы, как у него происходит содержание под стражей. Много чего интересного там, но его все устраивает, — рассказал адвокат.

Он поделился с «КП-Саратов», что картины, которые рисуют нам обычно в кино и в СМИ, отличаются от происходящего там на самом деле. Условия в СИЗО довольно-таки гуманные, человеческие, отношение к Прокопенко уважительное. Про это он хотел бы рассказать.

Напомним, сегодня, 8 апреля, в Октябрьском суде Саратова принято решение, согласно которому Алексей Прокопенко уже в ближайшее время может выйти из-под стражи.

- Я в шоке от решения, принятого сегодня в суде. Я сам не давал даже одного процента, что случится так, думал, что нам откажут. Сейчас все действия защиты направлены на то, чтобы Алексей Прокопенко быстрее вышел, а дальше будем бороться за справедливость в заведенном на него уголовном деле, — рассказал Беляков.

Напомним, следователи СЧ СУ УМВД России по Саратову предъявили бывшему главе администрации Алексею Прокопенко обвинение в совершении мошенничества организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» УК РФ) и в отмывании денег в составе организованной группы в крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Обвинения связаны с многомиллионными платежами за ЖКУ, которые обналичивались и выводились через подконтрольные компании.

Предварительное следствие возобновлено после того, как Алексей Прокопенко 13 марта сам явился в СУ СК. До тех пор с 2014 года он числился в международном розыске.

Пока бывший глава администрации областного центра находится в СИЗО-1 Саратова. Срок его задержания истекает 13 мая, но, по мнению адвоката, он может выйти уже на этой неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Адвокат: Алексей Прокопенко может выйти из-под стражи до конца недели

Защита экс-мэра Саратова уверена в скором возвращении Прокопенко к семье

(подробнее)

В полиции официально подтвердили предъявление обвинений экс-мэру Саратова Прокопенко

(подробнее)