В социальных сетях Саратова продолжают выкладывать фото самых гигантских сосулек

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:50:52+03:00

В соцсети «ВКонтакте» появилось фото огромной наледи на улице Топольчанская

Изменить размер текста: A A

Как мы уже сообщали, в саратовских соцсетях активно выкладывают фотографии самых больших сосулек и наледей города.

На этот раз пользователь группы «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» Анастасия Устинова выложила фото с одного из дворов почелка Солнечный.

- Вот такой ужас у нас творится во дворе на улице Топольчанская, — рассказала Анастасия. — Фото сделано перед новым годом, а сейчас машины из-за наледи вообще не видно.

Пользователи соцсетей продолжают соревноваться в неофициальном конкурсе снимков гигантских льдин. Вчера самой большой наледью была признана 15-метровая сосулька на улице Вольская.