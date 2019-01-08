2019-01-08T15:50:52+03:00
Общество

В социальных сетях Саратова продолжают выкладывать фото самых гигантских сосулек

В соцсети «ВКонтакте» появилось фото огромной наледи на улице Топольчанская
Тимур Гадеев
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Как мы уже сообщали, в саратовских соцсетях активно выкладывают фотографии самых больших сосулек и наледей города.

На этот раз пользователь группы «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» Анастасия Устинова выложила фото с одного из дворов почелка Солнечный.

- Вот такой ужас у нас творится во дворе на улице Топольчанская, — рассказала Анастасия. — Фото сделано перед новым годом, а сейчас машины из-за наледи вообще не видно.

Пользователи соцсетей продолжают соревноваться в неофициальном конкурсе снимков гигантских льдин. Вчера самой большой наледью была признана 15-метровая сосулька на улице Вольская.

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