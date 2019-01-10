Саратовская Госжилинспекция разберется с сосулькой на Вольской
Под удар попала одна из управляющих организаций
Сосулька на Вольской, 8а. Фото из соцсетей
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Государственная жилинспекция Саратовской области отреагировала на публикацию «КП-Саратов» о сосульке на Вольской улице, 8а.
- ГЖИ проведет проверку по адресу, где управляющая организация ООО «ЦКО «Ресурс» не справляется с очисткой дома от наледи, — сообщили в ведомстве.
Также там отметили, что жители о подобных случаях могут напрямую обращаться к ним: написать письменное заявление или через Госуслуги.
Напомним, несколько дней назад в соцсети «ВКонтакте» выложили фото льда и назвали ее, возможно, самой большой сосулькой города. Длина глыбы примерно 15 м.