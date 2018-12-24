В Саратове на голову девушки упала сосулька

СЕГОДНЯ 09:42 2018-12-24T10:58:28+03:00

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Вчера в Саратове на голову 16-летней девушки упала сосулька, после чего она с головной болью обратилась в больницу.

- Вчера примерно в 16:00 в 1-Советсrую городскую больницу обратилась 16-летняя девушка, которая рассказала, что ей на голову с крыши дома №3 на Набережной космонавтов упала сосулька. Медики осмотрели ее и оказали необходимую помощь. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, – рассказали «КП-Саратов»в региональном минздраве.

Несмотря на опасную травму головы, девушка от госпитализации отказалась. Как мы уже сообщали, в Саратове это уже не первый случай, когда жителям города на голову падают сосульки. С 20 декабря этого года это уже третье подобное происшествие.