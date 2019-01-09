Битва сосулек: Балаково против Саратова
В городе атомщиков сталактиты вытянулись на три этажа
.
Изменить размер текста:
Сегодня, 9 января, жители Саратовской области опубликовали в соцсетях фото самых больших, на их взгляд, сосулек.
Снимками наледи в Балаково и Саратове неравнодушные граждане поделились в пабликах «Саратов Life» и «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
Публикации отмечены хэштегом «БитваСосулек». Это своеобразный конкурс на самую большую наледь.
Претенденты из областного центра замечены на улицах: Советская и Радищева, 24. А в Балаково сосульки растянулись на целых три этажа.
- Красиво и страшно, — делятся горожане.