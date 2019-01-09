2019-01-09T13:11:21+03:00
Общество

Битва сосулек: Балаково против Саратова

В городе атомщиков сталактиты вытянулись на три этажа
Дарья Вострикова
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Сегодня, 9 января, жители Саратовской области опубликовали в соцсетях фото самых больших, на их взгляд, сосулек.

Снимками наледи в Балаково и Саратове неравнодушные граждане поделились в пабликах «Саратов Life» и «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Публикации отмечены хэштегом «БитваСосулек». Это своеобразный конкурс на самую большую наледь.

Претенденты из областного центра замечены на улицах: Советская и Радищева, 24. А в Балаково сосульки растянулись на целых три этажа.

- Красиво и страшно, — делятся горожане.

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