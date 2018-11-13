Опрос: Склады Рейнеке должны оставаться объектом культурного наследия

Дальнейшая судьба памятника культурного наследия – складов Рейнеке в Саратове, снова заинтересовала саратовские СМИ в последнее время. На месте, где последний год проводит свои акции и выставки РОСИЗО, организация, подконтрольная Минкульту РФ, может появиться что-то иное. Например, дома или парк. Что именно – решит правительственная комиссия, после того, как компания «ДОМ.РФ» соберет и предоставит документы о том, как используются или не используются площади под складами.

Решение будет приниматься в рамках федерального закона «О содействии жилищному строительству». Этот факт насторожил общественников и депутата Госдумы Николая Панкова, который опубликовал в своем Телеграм-канале «Пара слов» копии писем от «ДОМ.РФ» в министерство культуры и соответствующий запрос от минкульта в РОСИЗО. Исходя из названия закона, под который возможно изъятие этой земли у минкульта, высказывалось резонное предположение, что вместо дважды горевших складов собираются построить новое жилье. В компании «ДОМ.РФ» сразу активно возразили против такой версии. Однако осадок остался.

Корреспонденты «КП-Саратов» опросили известных саратовцев, имеющих по роду деятельности отношение к строительству в Саратове или работе с объектами культурного наследия. Вопрос был один – каково их мнение о дальнейшей судьбе складов Рейнеке.

Склады Рейнеке, вид внутри двораФото: Александр Уриевский

Глава администрации Саратова Михаил Исаев:

- На мой взгляд, конечно, мы понимаем, что склады Рейнеке - памятник регионального значения. Вообще такие объекты - важно, как до нас сохранили, так и мы их должны сохранить в последующем, их внешний вид.

А вот внутреннее содержание - тут надо размышлять, но, самое главное, чтобы они сохранились, не нарушилась их конструкция. Использование и предназначение — это предмет диалога и рассуждения. По-моему мнению, самое главное — надо их сохранить в том виде, в каком склады Рейнеке есть.

Председатель саратовского отделения Союза дизайнеров России Виталий Кудрявцев:

- Я хотел бы надеяться, что этот замечательный объект культурного наследия будет сохранен и использован в культурных целях.

В свое время в СГТУ было сделано много работ на эту тему. Еще лет 20 назад предлагалось оборудовать его под город мастеров, где на первом этаже размещались бы разнообразные мастерские. Туристы и гости Саратова могли бы посмотреть, выбрать, купить какие-то изделия, достижения художественных промыслов. Там также находились бы живописцы, скульпторы. На территории предполагалось устраивать разнообразные мероприятия, акции, хеппенинги. Все место это предполагает. Ну и, кроме того, возможно было создание там площадки театра, где могли быть и концерты.

Так что эта идея — она не новая, ей много-много лет. В дальнейшем к этому часто возвращались и то, что сейчас склады Рейнеке переданы РОСИЗО под культурную функцию, считаю абсолютно правильным и справедливым.

Я хочу надеяться, что найдутся источники финансирования, которые помогут сделать из этого достойный объект, такой же, как «Арсенал» в Нижнем Новгороде, тоже относящийся к РОСИЗО. Мы видим, как он за счет реставрации стал притягательным элементом культурной жизни города. Хотелось бы надеяться, что приспособление складов Рейнеке под эту функцию будет играть такую же роль.

Краевед, блогер Владимир Лешуков:

Как мне кажется, намерения компании «ДОМ.РФ» были поняты неправильно. Меня, конечно, эта ситуация обеспокоила, я обратился к ним за разъяснениями. И объяснение было такое, что все началось не с них, а с проверки Росимущества, осуществляющего надзор за использованием федеральных земель. И именно Росимущество сочло, что эта земля не используется и оценило состояние складов Рейнеке как неудовлетворительное, после чего сделало запрос. И «ДОМ.РФ» в рамках своих полномочий также обратился ко всем структурам, имеющим отношение к данной земле. Но у них не было намерения сносить там что-то или отдавать земли под застройку. Как они мне объяснили, речь шла исключительно о возможности привлечения инвестора для реставрации этого объекта, как это произошло в марте текущего года в Москве с Домом Снегирева, как раз по 161-му Федеральному закону.

Я уважаю «ДОМ.РФ», мне лично как краеведу, блогеру, градозащитнику не хотелось бы, чтобы они уходили из нашего региона. Не хотелось бы, чтобы их, неверно поняв, начали характеризовать как организацию, которая пришла сюда, чтобы сносить какие-то исторические памятники и отдавать землю московским девелоперам. На практике такого нет. Они публично взяли на себя обязательство отреставрировать-реконструировать Дом Яхимовича под арендное жилье и этот проект обязательно должен быть реализован. Другого шанса этот известнейший памятник архитектуры уже не получит.

Председатель общественной палаты Саратовской области Александр Ландо:

Мы в общественной палате по этому поводу сделали заявление. Мы уверены и считаем, что это должно быть использовано как культурный центр, музейный. Более того мы обратились в министерство культуры российской федерации, по поводу того, чтобы нам выделили денежные средства по программе, с тем чтобы наконец приступить к реализации данного проекта. Естественно никакого строительства высотных зданий там быть не может — это центр города, это историческая часть. Будем отслеживать эту ситуацию. Их надо реставрировать, приводить в порядок и сделать музейный комплекс. Наши художники и ремесленники готовы этим заниматься. По действующей программе на это выделены денежные средства, программа такая есть, памятники культуры, и мы надеемся, что в этом направлении сдвинется этот вопрос и начнется реставрация.

Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская:

Это уникальный объект и мы должны радоваться, что он сохранился, и мы сейчас имеем возможность видеть доказательства того, что Саратов был не только культурной, но и промышленной столицей Поволжья.

Многие города Поволжья такие объекты в советские годы утратили. А мы, наверное в большей степени от бедности, потому что не было у нас никогда такой обеспеченности, как у той же Астрахани, тем не менее сохранили это достояние. Сейчас нужно приложить максимум усилий, чтобы его сохранить и дальше. Это уникальная площадка, где работают мои друзья, она уже стала хорошим местом притяжения сартовцев. Огромное спасибо РОСИЗО и лично главе Фонда развития современного искусства Ивану Демидову, который дает вторую жизнь этому уникальному культурному объекту.

Спасибо представителям СМИ, которые влияют на общественное мнение и формируют его в поддержку и защиту складов Рейнеке. Это печально, но сейчас актуально говорить об их защите.

Блогер, краевед Денис Жабкин:

Склады Рейнеке нужно сохранить как объект культурного наследия. Это уникальный архитектурный ансамбль, который практически полностью дошел до нас. Необходимы реставрационные работы и приспособление к новому использованию. Таковым может стать центр современного искусства, в состав которого можно много всего включить. Для примера можно посмотреть то, как промышленные дореволюционные здания используют в Петербурге, организуя внутри популярное культурное пространство. Винзавод, Красный Октябрь, Новая Голландия и т.д. Выставки, инсталляции, кафе, тематические магазины, мастерские. Вариантов использования масса.

Склады Рейнеке, конечно, нуждаются в комплексной полноценной реставрации. Объект долго время был запущен, им не занималось Минобороны, потом там произошел пожар, и после передачи его в оперативное управление «РОСИЗО», реставрационные работы тоже еще не проводились. Пока, насколько мне известно, под них только готовится проект. Может быть, в следующем году он будет сделан.