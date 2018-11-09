Миллиард для складов

Судьба объекта культурного наследия - складов Рейнеке в центре Саратова пока не решена.

В Саратове на этой неделе вновь вспыхнули споры о судьбе частично сохранившегося объекта культурного наследия – складов Рейнеке, которые находятся в историческом центре города, на улице Горького, 2.

После двух пожаров в 2013 и 2015 годах остатки комплекса исторических зданий немного привели в порядок и разместили здесь филиал РОСИЗО - многопрофильной организации, подведомственной Министерству культуры России. После открытия нового для города арт-пространства, здесь прошли несколько выставок и пара массовых мероприятий в рамках сотрудничества с Фондом содействия развитию современного искусства.

Провиантским складам, которые ранее были в ведении Минобороны РФ, требуется не просто уборка и косметический ремонт, а полноценная реставрация и реконструкция. Здесь ранее планировалось создать центр современного искусства. Об этом заявляла еще экс-министр культуры региона Светлана Краснощекова, как раз накануне одного из пожаров в 2015 году. Она же озвучила тогда порядок цифр – около миллиарда рублей, которые должен вложить в восстановительные работы потенциальный инвестор.

Местные строительные компании и потенциальные инвесторы, по-видимому, пасуют перед суммой в миллиард, про иногородних тоже за пару лет нет никакой конкретики.

- Комплекс провиантских складов Рейнеке в Саратове перестал быть заброшенным, — писала «КП-Саратов» летом 2017 года.

- Состояние объектов неудовлетворительное, — считают чиновники спустя 13 месяцев. Таковы результаты сентябрьской проверки складов территориальным управлением Росимущества в Саратовской области. Что случилось со складами Рейнеке за год, с момента открытия там филиала РОСИЗО? Всё дело в том, что склады как объект исторического наследия продолжает оставаться без реконструкции, денег на которую нет ни у местных бизнесменов, ни у Минкульта, ни тем более в региональном бюджете.

И тут появляется письмо замдиректора Департамента инвестиций и имущества Минкультуры РФ Ивана Дашкевича на имя гендиректора Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Сергея Перова, в котором говорится о возможности изъятия из оперативного управления РОСИЗО объектов недвижимости - складов Рейнеке. В таком случае поиском инвестора для объекта культурного наследия должна была бы заняться госкомпания ДОМ.РФ, наделенная соответствующими полномочиями.

- Для таких объектов федеральным законом предусмотрен механизм привлечения частных инвестиций через открытый публичный конкурс. Если речь идёт об объектах культурного наследия, инвестор будет обязан восстановить памятник в соответствии с охранным обязательством, а использовать территорию и объекты можно только по прописанным в аукционе условиям, — пояснили в компании корреспонденту «КП-Саратов».

Следует отметить, что такой вариант спасения объекта культурного наследия можно применить только после рассмотрения этого вопроса на соответствующей комиссии Правительства РФ.

- Склады Рейнеке нуждаются в комплексной полноценной реставрации. Объект долго время был запущен, потом там произошел пожар, и после передачи его в оперативное управление «РОСИЗО», реставрационные работы тоже еще не проводились, - рассказывает саратовский блогер и краевед Владимир Лешуков.

- Конечно, нам нужно, чтобы сюда пришел инвестор, но такой, который имеет задачу оставить эти сооружения как исторические, отреставрировав и восстановив. Такое бывает, и очень много я вижу таких проектов, как правило, в Москве, - заявил сегодня депутат Государственной думы Николай Панков, побывавший сегодня на территории, где расположен комплекс старинных зданий.

Председатель Общественной палаты Саратова Александр Ландо предложил попросить выделить средства на реконструкцию складов у федеральных чиновников культуры: «Мы просим Министерство культуры РФ изыскать средства в рамках нацпроекта для создания там многонационального культурного центра».

Обсуждение способов спасения объекта культурного наследия наверняка продолжатся, но в одном согласятся все – склады Рейнеке в самом центре исторического Саратова продолжают понемногу разрушаться. Способных потратить огромные деньги на его восстановление в самом Саратове пока не видно.