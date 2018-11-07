Госкомпания предложила рассмотреть возможность использования территории складов Рейнеке

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-07T12:55:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Саратова, на месте памятника культуры - провиантских складов Рейнеке - могут появиться парк или жилые кварталы. Созданная по решению правительства России госкомпания АО «Дом.рф» 23 октября направила в Минкульт России письмо с просьбой рассмотреть возможность передачи нескольких участков в историческом центре Саратова в рамках федерального закона о развитии жилищного строительства.

- Земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества не используются в соответствии с их видом разрешенного использования. Состояние объектов неудовлетворительное, - мотивировали свою позицию в «Дом.рф» в письме к Минкульту.

31 октября министерство направило обращение генеральному директору музейно-выставочного центра РОСИЗО Сергею Перову. В письме было поручено рассмотреть возможность передачи земельных участков для возможной застройки в рамках ФЗ "О содействии развития жилищного строительства".

.

Таким образом, вместо памятника культуры в центре города может появиться парк, а могут - очередные многоэтажки.

К этому факту привлек внимание депутат Государственной Думы Николай Панков. Он призвал сохранить памятник культуры, который является историческим наследием жителей Саратовской области. По мнению Панкова, идея передачи земельных участков, где расположены провиантские склады Рейнеке, под жилую застройку является «нелепым замыслом». Он также предположил, что в компании «Дом.рф», которая намерена заняться строительством, не работают жители области, понимающие ценность таких объектов.

- Исторические строения в центре города - провиантские склады Рейнеке - необходимо сохранить, - уверен он.

Он также напомнил, что для передачи участков под застройку необходимо пройти общественные слушания, с учетом запрета в этом месте высотного строительства.

- Конечно, много земельных участков в свое время было роздано за взятки. Кто-то из этой цепочки уже арестован, а кому-то пока только начинают задавать вопросы. В связи с этим считаю, важно уточнить, подписывал ли кто-то разрешение на эти исторические участки, - сказал Николай Панков.

Он напомнил, что в Саратове переизбыток жилья. Более того, у жителей нет средств на его приобретение.

- Зачем еще увеличивать количество пустующих высоток? Считаю, специалисты должны понимать разницу между развитием жилищного сектора и ущербом историческому наследию. В любом регионе - в Саратове, Тамбове, Пензе, Волгограде... - отметил депутат.

В ближайшую пятницу депутат Государственной Думы вместе с историками и общественниками намерен проверить несколько адресов, которые могут быть переданы под застройку. Это 18 участков на улице Горького, а также в Рабочем переулке.

- Считаю, нужно сделать все, чтобы сохранить исторический объект. А если можно использовать какие-то участки в центре города, то правильней передать их саратовским строителям для решения проблем обманутых дольщиков, - написал Николай Панков.

Напомним, рядом с комплексом складов Рейнеке возвышается недостроенная высотка ООО БИОС.

Склады Рейнеке на Горького,2Фото: Дарья Вострикова

При этом в мэрии Саратова удивились разговорам о возможности отдать эту территорию под застройку. По мнению замглавы Саратова по градостроительству и архитектуре Антона Корнеева, этого не может быть.

Напомним, в июне 2013 года и в апреле 2015 года складские помещения на улице Горького, в здании, где располагались мукомольные склады братьев Рейнеке постройки конца XIX века, произошли крупные пожары. В том же 2015 году правительство Саратовской области передало комплекс складов, являющийся объектом культурного наследия, областному минкульту. Тогда тут предполагалось создать музейный квартал.

Комплекс в августе 2017 года принял на свою территорию филиал РОСИЗО - многопрофильной организации, подведомственной Министерству культуры России.

Открытие филиала РОСИЗО на территории складов в 2017 годуФото: Инна УЛЬРИХ

На открытии арт-пространства слова благодарности в адрес Вячеслава Володина как инициатора идеи организации здесь культурного пространства, высказали почетные гости Иван Демидов - председатель президиума Фонда содействия развитию современного искусства, а также Анатолий Любавин - ректор Московского института имени Сурикова при Российской академии искусств.

- Я очень надеюсь, что в ближайшее время склады станут интересным центром Саратова. Ближайшее лето склады Рейнеке должны отработать по полной программе. И только дождь может помешать саратовцам каждый день не приезжать в Центр государственного современного искусства, - сказал в апреле текущего года руководитель Фонда развития «Современное искусство» Иван Демидов, снова побывавший в Саратове.

Директор РОСИЗО Сергей Перов на открытии в августе прошлого года выразил надежды на скорое открытие квартала.

- Год-полтора придется потерпеть стройку, а дальше надеюсь увидеть всех вновь! - выразил он надежду.

Обозначенные им сроки близки к истечению.

В мае РОСИЗО при поддержке Фонда развития современного искусства представил на территории провиантских складов Рейнеке Первый саратовский фестиваль видеоарта «ВИДЕОРЕКА».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэрия Саратова удивлена планами снести склады Рейнеке

Объект является памятником регионального значения

(подробнее)