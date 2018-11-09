Депутат Панков готов вместе с саратовцами отстоять склады Рейнеке

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-09T10:28:39+03:00

Сегодня он проверяет земельные участки под объектом исторического наследия

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Продолжается рейд по объекту исторического наследия Саратова — складам Рейнеке. Депутат Государственной думы Николай Панков проверяет земельные участки на пересечении улицы Горького и Рабочего переулка.

Панков отметил, что от минкульта на встречу никто не пришел.

- Не вижу их позиции по этому памятнику культуры, они боятся высказаться? Плохо, что у них денег нет, возможностей, но и позиции нет, — заявил Николай Панков.

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Депутат считает, что сегодня есть тенденция, когда московские компании скупают территории в центре городов и застраивают коммерческим жильем.

- Это вопрос надо обсуждать с саратовцами. Если им нужно еще высоток в центре, то от этого нужно получить пользу для жителей: например, решить проблему дольщиков, — сказал Панков.

Но сохранение объекта культурного наследия, по мнению Панкова, важнее новых многоэтажек.

- Я не знаю пока, что такое этот «ДОМ.РФ», выясню подробнее, может быть, с привлечением прокуратуры. Уже из писем их видно, что там есть однофамильцы бывших наших жителей, я думаю, они однофамильцы, заметил Панков.

Депутат отметил, что даже если у кого-то есть намерения заняться реставрацией складов Рейнеке, ссылаясь на закон о развитии жилищного строительства, то это нужно делать публично, создавая общественный совет. Но в письмах «ДОМ.РФ», которые опубликовал Панков, нет слов о реставрации. Он упрекнул тех, кто пытается непублично решать подобные вопросы, в передаче выгодных для застройки участков в центре города.

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- Думаю, всем вместе отстоим этот объект, — уверен депутат Госдумы.

Панков поблагодарил руководителя саратовского филиала «РОСИЗО» Дмитрия Андреева, который рассказал, что культурный центр на базе складов Рейнеке продолжает работу, только в сентябре на дне города здесь побывали несколько тысяч человек.

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