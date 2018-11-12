Памятник культуры в Саратове оценили как объект недвижимости

СЕГОДНЯ 21:56 2018-11-12T21:56:48+03:00

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Дмитрий Андреев, руководитель Саратовского филиала «РОСИЗО» рассказал. что категорически не согласен с оценкой Росимущества по поводу использования объекта исторического наследия склады Рейнеке на улице Горького, 2.

Напомним, госкомпания «ДОМ.РФ» предложила рассмотреть вопрос использования этой территории, опираясь на оценку Росимущества, что «объекты не используются в соответствии с их видом разрешенного использования».

Екатерина Мережникова, руководитель саратовского территориального управления Росимущества, считает, что оценка была проведена верно, только ее результаты неправильно толкуются.

«КП-Саратов» вместе с региональным руководством Росимущества и РОСИЗО попыталась найти истину.

- Представители Росимущества пришли с проверкой, я провел их по складам, они сделали несколько фотографий. А потом появляется формулировка, что объект не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. И то и другое – неверно. Здесь проводятся массовые мероприятия. Несмотря на то, что мы не приступили к реставрации, работа филиала РОСИЗО реально здесь идет. Мы проводим мероприятия, которые собирают тысячи людей. Это первое.

И второе. Мы работаем рука об руку с Управлением по охране культурного наследия. Есть их официальное заключение, что склады Рейнеке - в удовлетворительном состоянии. Нет проблемы, чтобы бежать и срочно его реставрировать. Год или два, пока идет проектирование, они совершенно спокойно простоят.

Получается, что «ДОМ.РФ» сейчас оперирует сведениями, которые не соответствуют действительности – объект используется и находится в удовлетворительном состоянии. Здесь каждый месяц, а то и два раза в месяц проводят мероприятия, — рассказал Дмитрий Андреев.

Дмитрий АндреевФото: Александр Уриевский

- Это замечательно, и Росимущество ничего не имеет против. Но вы говорите об удовлетворительном состоянии исторического памятника. А проверка наша оценивает удовлетворительное состояние – это когда есть водоснабжение, к примеру, когда мы туда зашли и можем осуществлять там какую-то деятельность. Сегодня ни в одном из объектов складов Рейнеке мы, если даже туда зайдем, нормально существовать не сможем. Поэтому не с исторической точки зрения, а с точки зрения функционирования объектов недвижимости они в неудовлетворительном состоянии, — ответила на это Екатерина Мережникова, руководитель саратовского территориального управления Росимущества.

Она пояснила корреспонденту «КП-Саратов», что начало всей истории с складами Рейнеке положил запрос «ДОМ.РФ». Компания поинтересовалась у Росимущества оценкой использования именно территории, на которой находится объект культурного значения. Так и оценили — если в назначении написано «склады», их состояние и оценивают. К тому же культурный центр в полном смысле еще здесь не развернут – из-за отсутствия реставрации.

- В рамках своего назначения объект не используется, вы это видите, это наглядно, если смотреть формально. Мы отстраняемся от того, что это объект культурного наследия, от тех требований, который к нему предъявляются. Мы рассматриваем объект капитального строительства. У него вот такое назначение, вот такое состояние. Вот это фактически так, — заявила Мережникова «КП-Саратов».

Екатерина МережниковаФото: Александр Уриевский