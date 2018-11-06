2018-11-06T14:00:31+03:00
Общество

Депутат Панков намерен разобраться в ситуации с земельными участками в центре Саратова

Он проверит адреса на улице Горького и в Рабочем переулке
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Не скажу о нелепом замысле, но выступлю в защиту нашего исторического наследия. Исторические строения в центре города – провиантские склады Рейнеке — необходимо сохранить. Возможно, в компании Дом.рф отсутствуют жители Саратова, которые понимают, что это наследие бесценно. Но ответьте, как вы планируете пройти общественные слушания? Уверен, вам известно, что там запрещено высотное строительство. Конечно, много земельных участков в свое время были розданы за взятки. Кто-то из этой цепочки уже арестован, а кому-то пока только начинают задавать вопросы. В связи с этим, считаю, важно уточнить. Подписывал ли кто-то разрешение на эти исторические участки? Известно ли в Москве, что в Саратове переизбыток жилья и у людей нет средств его приобрести? Зачем еще увеличивать количество пустующих высоток? Считаю, специалисты должны понимать разницу между развитием жилищного сектора и ущербом историческому наследию. В любом регионе – в Саратове, Тамбове, Пензе, Волгограде... Вместе с историками и общественными организациями проверим указанные адреса по улице Горького с 16 участками и Рабочему переулку с 2 адресами. Считаю, нужно сделать все, чтобы сохранить исторический объект. А если можно использовать какие-то участки в центре города, то правильней передать их саратовским строителям для решения проблем обманутых дольщиков, — написал Николай Панков.

.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошлую неделю ОРВИ заболели 9,5 тыс. саратовцев
Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запускает акцию «В Новый год — без долгов»
В Ульяновске сгорел саратовский «КамАЗ» с семечками
Балаковец хранил дома почти 4 тыс. бутылок нелегального алкоголя
В Вольске автомобиль врезался в припаркованный автомобиль и въехал в дерево
Под Саратовом школьник-рецидивист отобрал два мобильника у 15-летнего ребенка
На саратовской границе задержали машины с мясными консервами
Глава Саратова Михаил Исаев стал вторым в рейтинге по ПФО
В Энгельсе водительница сбила пешехода
Житель Турков задушил собутыльника сковородкой
Компания «Т Плюс» восстановила 700 кв. м саратовских дорог
Саратовцам расскажут, как защитить свои потребительские права
Саратовские волонтеры будут уговаривать пенсионеров купить новые ТВ
В Саратове собутыльник инвалида украл у него с карты 40 тыс. рублей
Саратов и Балаково оказались в аутсайдерах рейтинга по дорогам и парковкам
Более 3,3 тыс. тонн ТКО поступили на мусороперерабатывающие комплексы за трехдневные выходные
На первый мачт молодежной команды «Протон-Саратов» отправились только семь игроков
Двоих саратовцев будут судить за поиск жены в чужом доме
В Саратове за взятку осудят полицейского
Глава Перелюба заключал договоры с фирмой своей жены
Саратовцы стали реже ездить за границу
Жители Кировского района остались на день без холодной воды
Саратовская область стала одним из лидеров акции «#ДоброВСело»
Саратовские депутаты предложили увеличить срок ответственности чиновников за коррупцию
В Саратовской области не хватает медсестер
В Энгельсе мужчина после отдыха в бане угнал у незнакомца авто
Вор из Балакова забрал 200 тыс. рублей пожертвований из мечетей
Панков считает необходимым уволить оскандалившуюся чиновницу из Свердловской области