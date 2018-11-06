Депутат Панков намерен разобраться в ситуации с земельными участками в центре Саратова

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-06T14:00:31+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Не скажу о нелепом замысле, но выступлю в защиту нашего исторического наследия. Исторические строения в центре города – провиантские склады Рейнеке — необходимо сохранить. Возможно, в компании Дом.рф отсутствуют жители Саратова, которые понимают, что это наследие бесценно. Но ответьте, как вы планируете пройти общественные слушания? Уверен, вам известно, что там запрещено высотное строительство. Конечно, много земельных участков в свое время были розданы за взятки. Кто-то из этой цепочки уже арестован, а кому-то пока только начинают задавать вопросы. В связи с этим, считаю, важно уточнить. Подписывал ли кто-то разрешение на эти исторические участки? Известно ли в Москве, что в Саратове переизбыток жилья и у людей нет средств его приобрести? Зачем еще увеличивать количество пустующих высоток? Считаю, специалисты должны понимать разницу между развитием жилищного сектора и ущербом историческому наследию. В любом регионе – в Саратове, Тамбове, Пензе, Волгограде... Вместе с историками и общественными организациями проверим указанные адреса по улице Горького с 16 участками и Рабочему переулку с 2 адресами. Считаю, нужно сделать все, чтобы сохранить исторический объект. А если можно использовать какие-то участки в центре города, то правильней передать их саратовским строителям для решения проблем обманутых дольщиков, — написал Николай Панков.