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Мама Лизы Киселевой об убийце своей девятилетней дочери: Мы живем среди подобных нелюдей

Елена Киселева выступила с обращением после вынесесения приговора Михаилу Туватину, убийце ее девятилетней дочери
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Елена Киселева присутствовала на оглашении приговора Михаилу Туватину

Елена Киселева присутствовала на оглашении приговора Михаилу Туватину

Фото: Александр Уриевский

Завершилось заседание Саратовского областного суда, на котором был озвучен приговор 35-летнему Михаилу Туватину. Мужчину признали виновным в убийстве девятилетней Лизы Киселевой, а также в сексуальном насилии над ребенком, совершенном в октябре 2019 года.

Как ранее писала «КП-Саратов», его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Впрочем, адвокат семьи погибшей девочки Александра Бакшеева не исключает, что мужчина может обжаловать приговор.

Михаил Туватин получил пожизненный срок

Михаил Туватин получил пожизненный срок

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Елена Киселева, мама Лизы, сегодня присутствовала на заседании. Она поблагодарила судью, адвоката, сотрудников полиции, прокуратуры, СУ СКР, а также всех неравнодушных граждан, которые помогали искать девочку и впоследствии поддерживали родственников.

- В одночасье рухнули наши мечты и планы. Наша скорбь не сопоставима ни с чем. Сейчас бы мы отдали все на свете, чтобы увидеть Лизоньку хоть на миг живой. Существу, которое забрало ее у нас — я не могу назвать его человеком — не будет больше покоя ни на земле, ни на небе. Теперь его главный судья — Господь. Сейчас мы знаем одно — мы живем среди подобных личностей и даже не подозреваем об этом. Наши дети находятся в опасности, пока ходят одни. Таких нелюдей не должно быть среди здорового общества. И безлюдных необустроенных мест, где может подстерегать опасность, тоже не должно быть, — уверена Елена Киселева.

Сейчас она с единомышленниками добивается сноса гаражей, где нашли тело девочки, и благоустройства других подходов к школам.

- Берегите детей, обнимайте почаще, интересуйтесь их жизнью, чтобы они почувствовали себя счастливыми, — сказала она.

Адвокат Александра Бакшеева и Елена Киселева

Адвокат Александра Бакшеева и Елена Киселева

Фото: Александр Уриевский

Адвокат Александра Бакшеева также отметила профессионализм судьи Светланы Гоголевой, которая не допустила затягивания процесса. Напомним, первое заседание состоялось чуть более двух недель назад, 6 августа. Особо она отметила работу старшего прокурора первого отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области Андрея Череповского за его «прекрасную речь, которую он подготовил к прениям».

Председатель Саратовского областного суда Федор Телегин также считает, что приговор Михаилу Туватину обусловлен тяжестью преступления.

- В качестве отягчающего обстоятельства суд учел наличие у подсудимого рецидива преступлений — ранее он был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности, а также разбой, — сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

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