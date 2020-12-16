Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 декабря: Валерий Радаев потребовал усилить контроль за турбазами в преддверии новогодних праздников

Валерий Радаев потребовал усилить контроль за турбазами и ресторанами Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В Саратовской области вновь побит рекорд по заболеваемости коронавирусом. На утро 15 декабря стало известно о 265 случаях.

По данным оперативного штаба, всего в области оказались заражены 31 030 человек, а выздоровели 26 295. За сутки вылечились 229 пациентов.

Умерли шестеро: это двое мужчин и четыре женщины.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 16 декабря.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

В регионе из-за коронавируса и ОРВИ на карантине остаются 14 школ. В целом заболеваемости ОРВИ остается выше эпидпорога на 47%.

Во вторник состоялось очередное заседание координационного совета при правительстве области. Была продолжена тема предстоящих новогодних праздников. Губернатор Валерий Радаев потребовал усилить контроль за турбазами — излюбленными местами корпоративов.

Будет усилен контроль за кафе и ресторанами Фото: Екатерина Семенова

- То же самое относится к работе кафе и ресторанов в новогодние каникулы. На всех уровнях поставлена задача — не допустить вспышки заболеваний. Я заранее об этом напоминаю, чтобы учреждения были мобилизованы и с повышенной ответственностью отнеслись к проведению праздников, — сказал он.

Есть и хорошая новость: министр здравоохранения Олег Костин заявил, что снизилась напряженность в работе скорой помощи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.