Радаев потребовал следить за турбазами и кафе в период праздников

За турбазами, кафе и ресторана поручено следить на праздниках особо пристально

В преддверии новогодних праздников работа санаториев и баз отдыха в условиях ограничительных мер становится очень важной темой. В Саратовской области больше семидесяти объектов готовы принять на праздниках порядка восьми тысяч человек. На это потребовал обратить внимание проверяющих органов губернатор Радаев в ходе заседания Координационного совета по противодействию распространению коронавируса 15 декабря.

- Есть особо популярные места, куда в обычное время массово съезжаются туристы. В частности, Хвалынский горнолыжный курорт, турбазы в Вольском и Воскресенском районах. Убедительно прошу управление Роспотребнадзора в приоритетном порядке контролировать строгое соблюдение всех санитарных норм и регламентов. То же самое относится к работе кафе и ресторанов в новогодние каникулы. На всех уровнях поставлена задача – не допустить вспышки заболеваний. Я заранее об этом напоминаю, чтобы учреждения были мобилизованы и с повышенной ответственностью отнеслись к проведению праздников, - заметил Валерий Радаев.