В Саратовской области рекорд по заражениям коронавирусом — 265 случаев

За сутки в Саратовской области выявили 265 заражений коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области сегодня, 15 декабря, зарегистрировано 265 случаев коронавируса. Это максимальный показатель в регионе.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее количество зараженных в области составило 31 030, а выздоровевших — 26 295. За сутки вылечились 229 пациентов.

Больше всего новых случаев в Саратове — 106, Энгельсском районе — 29, Балаковском — 25.

С пневмонией коронавирус протекает у 90 новых пациентов, с признаками ОРВИ — у 165, остальные десять переносят COVID-19 бессимптомно.

За сутки заразились 19 детей до 14 лет, трое от 15 до 17 лет. Однако больше всего людей заболело в группе людей старше 60 — 93.

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