В Саратовской области на карантин полностью закрыли 14 школ

В Саратовской области из-за коронавируса закрыли полностью четыре школы.

- В Балтайском районе не работают две школы, по одной — в Екатериновском и Балашовском районах. Это затронуло 479 учеников и 64 педагогов. Также на дистанционном обучении 30 классов — это 596 детей и 38 педагогов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.

Из-за ОРВИ и гриппа закрыты десять школ и 51 класс в 23 школах области. Дети учатся на дому.

Коронавирус «закрыл» Хвалынский агропромышленный лицей — на «дистанционку» перевели 320 студентов. Там заболел один педагог.

ОРВИ и грипп повлияли на работу Ершовском агропромышленного лицея и Аркадакского филиала Балашовского техникума механизации сельского хозяйства. На дому учатся 22 группы студентов (461 человек).

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