В Саратовской области от ОРВИ слегло людей больше, чем от коронавируса

Прививки от ОРВИ идут полным ходом, вакцинация от коронавируса пока отстает

Сейчас в Саратовской области не отмечается резкого прироста заболеваемости коронавирусом. Темпы прироста - ниже российских показателей. Но цифры инфицирования все-равно высокие. Фиксируется высокий удельный вес заболевания населения активного возраста 30 лет - 64 года — за две недели это 58% из всех заболевших. Удельный вес зараженных детей за две недели - всего 6%. Об этом на заседании Координационного совета по противодействию распространению коронавируса 15 декабря сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

- Заболеваемость ОРВИ - за неделю более 19 тыс. случаев зарегистрировано, превышение эпидпорога более 47%. Но у детей до 14 лет — заболеваемость ниже эпидпорога. Такая ситуация диктует усиление ограничительных мероприятий. В первую очередь - жесткие меры на муниципальном уровне. Это масочный режим и социальное дистанцирование. Исключение массовых мероприятий — корпоративов, дискотек в организациях, предприятиях и общепите. – сказала кожанова

Также, по ее словам, рекомендован отказ от поездок по стране.

В Саратовской области заканчивается вакцинация от гриппа. Уже 56% населения привито, это выше, чем по РФ (53,7%).

- Ограничит мероприятия не отменяют формирование нновгодних подарков. Важно соблюдать требования к продукции, к маркировке, условиям хранения. Мы просили минобраз о нежелательности выездов на каникулах организованных групп детей за пределы области, - напомнила Кожанова.