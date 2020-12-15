Олег Костин: время доезда скорой помощи на экстренный вызов составляет около 20 минут

Время доезда скорой помощи на экстренные вызовы составляет около 20 минут Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области снизилась напряженность в работе скорой помощи.

Об этом на координационном совете заявил министр здравоохранения области Олег Костин.

Количество негативных отзывов в соцсетях сократилось на 35%. Это вызвано в том числе увеличением числа диспетчеров. Были привлечены студенты-медики, которые принимают вызовы.

Также улучшились показатели оперативности. Например, на экстренный вызов время доезда составляет около 20-22.

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