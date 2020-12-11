Коронавирус в Саратове, последние новости на 11 декабря 2020 года: Более 500 человек сделали прививки от COVID-19

Прививки с вакциной от коронавируса сделали 521 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Саратовской области на утро 11 декабря стало известно о 261 новом случае заражения коронавирусом. Это максимум в регионе за все время пандемии.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 29 719, а выздоровевших — 25 221. За сутки выписали 183 человека.

От коронавируса умерли пять человек, поэтому количество смертей в регионе достигло 294.

Все заболевшие за сутки — контактные. Больше всего выявлено случаев за сутки в Саратове — 110. Такое же количество заразившихся людей старше 60 лет было выявлено в регионе за сутки.

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В Саратовской области началась вакцинация медиков от коронавируса. Прививки уже сделали 521 человеку.

Причем первый замминистра регионального здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что вакцинация добровольная и никого не принуждают.

Стало известно и то, что более тысячи саратовских медиков получили выплаты за то, что заразились коронавирусом.

Также в области не собираются переносить плановые зимние каникулы. Школьники будут отдыхать в срок с 28 декабря по 9 января.

Некоторые дети уже сейчас не ходят в школы. Виной этому ОРВИ и коронавирус. Из-за них закрыты 13 школ.

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