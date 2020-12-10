В Саратове не планируют переносить зимние каникулы

Переносить школьные каникулы в Саратовской области не планируется.

Об этом на брифинге 10 декабря заявила заместитель министра образования Ирина Чинаева.

- На сегодня нет оснований пересматривать график зимних каникул. Они пройдут в плановом порядке, с 28 декабря по 9 января, — отметила она.

При этом замминистра подчеркнула, что все решения принимаются коллегиально, согласовано с Роспотребнадзором и оперативным штабом.

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