В Саратовской области от коронавируса привит уже 521 человек

Прививки получают в первую очередь медработники
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В коронавирусных стационарах в Саратовской области на 10 декабря находятся 3 686 пациентов. Пневмония зафиксирована у 3 546 их них.
На кислородной поддержке 729 человек, из них на аппаратах ИВЛ — 189. Амбулаторно лечатся 877 заболевших.
В стационарах подготовлено 4 405 коек для больных коронавирусом, 719 из них на сегодняшний день свободны.
Об этом в ходе брифинга 10 декабря сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.
Он также сообщил, что в области проходит вакцинация от коронавируса. Уже 521 человек привит.
Идет подготовка системы здравоохранения к более массовой вакцинации. В регион поставляется морозильное оборудование для хранения вакцин и спецтранспорта для ее перевозки. Все районные больницы будут оснащены таким оборудованием. Также идет обучение персонала.