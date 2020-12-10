В Саратовской области от коронавируса привит уже 521 человек

Прививки получают в первую очередь медработники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В коронавирусных стационарах в Саратовской области на 10 декабря находятся 3 686 пациентов. Пневмония зафиксирована у 3 546 их них.

На кислородной поддержке 729 человек, из них на аппаратах ИВЛ — 189. Амбулаторно лечатся 877 заболевших.

В стационарах подготовлено 4 405 коек для больных коронавирусом, 719 из них на сегодняшний день свободны.

Об этом в ходе брифинга 10 декабря сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Он также сообщил, что в области проходит вакцинация от коронавируса. Уже 521 человек привит.

Идет подготовка системы здравоохранения к более массовой вакцинации. В регион поставляется морозильное оборудование для хранения вакцин и спецтранспорта для ее перевозки. Все районные больницы будут оснащены таким оборудованием. Также идет обучение персонала.