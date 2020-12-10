В Саратовской области из-за заболеваемости закрыты 13 школ

В Саратовской области из-за коронавируса закрыты семь школ в Хвалынском, Федоровском, Краснокутском, Балтайском, Питерском, Екатериновском и Балашовском районах. Еще отдельно закрыты 33 класса в 16 школах.

Не работают из-за COVID-19 два детсада в Балаковском и Екатериновском районах и отдельные шесть групп в пяти садах.

В вузах 117 групп студентов переведены на дистанционное обучение.

По ОРВИ закрыты шесть школ и две профорганизации. Об этом в ходе брифинга 10 декабря рассказала замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

- С 9 декабря у нас учебные занятия возобновлены в школах. Мы продолжаем все мероприятия по организации образовательного процесса по согласованию с врачами. Утренние фильтры, занятия и первые уроки с необходимым интервалом для недопущения скопления обучающихся в вестибюле.

Те родители, которые считают, что в очном формате они не готовы заниматься, то им нужно обратиться в администрацию школы и написать заявление на индивидуальный учебный план своему ребенку. Мы все будем делать для сохранения здоровья детей с учетом мнения родителей.

Те, кто выбирают такой режим обучения в декабре, хочу порекомендовать сайт саратовского института развития образования, где очень понятно прокомментированы мероприятия: как учиться в домашних условиях и где найти ссылки для изучения предмета, — рассказала Ирина Чинаева.