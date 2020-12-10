В Саратовской области от коронавируса скончались четыре женщины и мужчина

В Саратовской области от коронавируса умерли пять человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, это четыре женщины и мужчина.

Последнему было 52 года, у него был сахарный диабет с множественными осложнениями, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек.

Также умерла 58-летняя женщина с артериальной гипертензией и ожирением, женщины 62 и 73 лет, страдавшие сахарным диабетом и артериальной гипертензией, женщина 64 лет с хронической обструктивной болезнью легких.

Таким образом, жертвами коронавируса в Саратовской области стали 294 человека.

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