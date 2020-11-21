Зверское убийства ребенка в Энгельсе: Подозреваемый до сих пор под действием наркотиков и его не могут допросить

Трагедия Разыгралась в Энгельсе, на улице Рабочих Маёвок. Скриншот Яндекс.карты

Трагедия с шокирующими подробностями произошла вчера, 20 ноября, в доме на улице Рабочих Маёвок в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, 37-летний мужчина оставил 47-летнего приятеля приглядеть за своим пасынком, а сам отлучился по делам. Когда он вернулся, то обнаружил квартиру в крови и изрезанный труп ребенка.

Мужчина оставил пасынка на друга, но даже не подозревал, чем это может обернуться Фото: СУ СКР по Саратовской области

В это время матери мальчика не было дома, она рожала ребенка, седьмого по счету. Сына женщина решила оставить с сожителем. Об этом «КП-Саратов» рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загороднева. Она также сообщила, что еще пять детей этой женщины живут в разных районах региона, на некоторых из них ее лишили родительских прав.

Татьяна Загородняя сообщила, что в день трагедии мать погибшего мальчика рожала ребенка. Фото из Instagram Уполномоченного по правам детей в Саратовской области

Как сообщает один из телеграм-каналов со ссылкой на свои источники, с мальчиком в тот день остался его отчим Михаил Г. Мужчина жил с матерью убитого ребенка с января 2020 года, а у остальных шестерых ее детей разные отцы. В тот злополучный вечер гражданин ушел по своим делам и оставил ребенка с приятелем - Сергеем П.

По версии следствия, тот принял наркотики и расправился с ребенком. До сих пор его не удается допросить из-за невменяемого состояния. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует прокурор Саратовской области Сергей Филипенко и руководитель СУ СКР региона Анатолий Говорунов.

Ранее злоумышленника привлекали к ответственности по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»

Информированный источник уточнил корреспонденту «КП-Саратов», что этот гражданин — Сергей Подгорнов по кличке Сильвестр.

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