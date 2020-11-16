Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Жестокое убийство девушки в Саратове: Знакомый Татьяны Кузьмич рассказал, как убивал девушку

Мужчина отправлен под арест на два месяца
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Обвиняемый рассказал, как убивал Татьяну Кузьмич

Обвиняемый рассказал, как убивал Татьяну Кузьмич

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве 22-летней Татьяны Кузьмич в Кировском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело об убийстве, задержан 30-летний мужчина.

Обвиняемый в убийстве дал показания на месте преступления

Обвиняемый в убийстве дал показания на месте преступления

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Напомним, девушка пропала 12 ноября, а ее тело нашли в подвале дома на Большой Садовой на следующий день.

По версии следствия, днем 12 ноября она гостила у своего знакомого в квартире дома на Большой Садовой. Между ними завязалась ссора, и мужчина задушил девушку. После этого он затолкал тело в мешок и спрятал его в подвале под лоджией, а потом скрылся.

Тело погибшей он спрятал в подвале под лоджией

Тело погибшей он спрятал в подвале под лоджией

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сотрудники полиции сумели восстановить маршрут следования Татьяны Кузьмич в тот день и нашли тело. Вскоре был задержан подозреваемый, который скрывался в Аткарске. Ему предъявлено обвинение, он во всем сознался, раскаялся и дал показания на месте преступления.

Подозреваемого задержали в Аткарске

Подозреваемого задержали в Аткарске

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд отправил его под арест на два месяца до 14 января 2021 года.

Мужчина отправлен под арест

Мужчина отправлен под арест

Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал