Жестокое убийство девушки в Саратове: Знакомый Татьяны Кузьмич рассказал, как убивал девушку

Обвиняемый рассказал, как убивал Татьяну Кузьмич Фото: СУ СКР по Саратовской области

Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве 22-летней Татьяны Кузьмич в Кировском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело об убийстве, задержан 30-летний мужчина.

Обвиняемый в убийстве дал показания на месте преступления Фото: СУ СКР по Саратовской области

Напомним, девушка пропала 12 ноября, а ее тело нашли в подвале дома на Большой Садовой на следующий день.

По версии следствия, днем 12 ноября она гостила у своего знакомого в квартире дома на Большой Садовой. Между ними завязалась ссора, и мужчина задушил девушку. После этого он затолкал тело в мешок и спрятал его в подвале под лоджией, а потом скрылся.

Тело погибшей он спрятал в подвале под лоджией Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сотрудники полиции сумели восстановить маршрут следования Татьяны Кузьмич в тот день и нашли тело. Вскоре был задержан подозреваемый, который скрывался в Аткарске. Ему предъявлено обвинение, он во всем сознался, раскаялся и дал показания на месте преступления.

Подозреваемого задержали в Аткарске Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд отправил его под арест на два месяца до 14 января 2021 года.

Мужчина отправлен под арест Фото: СУ СКР по Саратовской области

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