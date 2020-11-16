Жестокое убийство девушки в Саратове: Знакомый Татьяны Кузьмич рассказал, как убивал девушку

Обвиняемый рассказал, как убивал Татьяну Кузьмич
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве 22-летней Татьяны Кузьмич в Кировском районе Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело об убийстве, задержан 30-летний мужчина.
Обвиняемый в убийстве дал показания на месте преступления
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Напомним, девушка пропала 12 ноября, а ее тело нашли в подвале дома на Большой Садовой на следующий день.
По версии следствия, днем 12 ноября она гостила у своего знакомого в квартире дома на Большой Садовой. Между ними завязалась ссора, и мужчина задушил девушку. После этого он затолкал тело в мешок и спрятал его в подвале под лоджией, а потом скрылся.
Тело погибшей он спрятал в подвале под лоджией
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Сотрудники полиции сумели восстановить маршрут следования Татьяны Кузьмич в тот день и нашли тело. Вскоре был задержан подозреваемый, который скрывался в Аткарске. Ему предъявлено обвинение, он во всем сознался, раскаялся и дал показания на месте преступления.
Подозреваемого задержали в Аткарске
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Суд отправил его под арест на два месяца до 14 января 2021 года.
Мужчина отправлен под арест
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.