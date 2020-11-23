Обвиняемый в убийстве ребенка в Энгельсе рассказал подробности

Обвиняемый на месте рассказал, как убивал ребенка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области мужчина рассказал об убийстве ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 47-летний гражданин на месте показал, как совершал преступление.
Обвиняемый был отправлен под арест
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Напомним, трагедия произошла 20 ноября в доме на улице Рабочих Маевок. По версии следствия, отчим шестилетнего мальчика оставил его со своим приятелем, пока ездил к сожительнице в роддом. Но когда вернулся, обнаружил тело ребенка.
Экспертиза насчитала не менее семи ударов ножом по телу и голове.
Гражданину предъявлено обвинение
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Задержанный 47-летний мужчина признался в преступлении и на месте рассказал подробности. На тот момент он был пьян.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Сейчас суд отправил его за решетку на два месяца.
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