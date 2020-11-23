«Потом я вышел на улицу и закурил»: Обвиняемый в убийстве ребенка в Энгельсе прояснил картину преступления

Обвиняемый в убийстве шестилетнего мальчика в Энгельсе мужчина дал показания на месте
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Трагедия, которая произошла 20 ноября в Энгельсе на улице Рабочих Маевок, заставила дрогнуть сердце каждого человека.
Именно здесь произошла трагедия. Фото: Яндекс.карты
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, днем 20 ноября 37-летний мужчина оставил своего шестилетнего пасынка с 47-летним приятелем, а сам ушел.
Когда он вернулся домой около 17:00, то обнаружил только изрезанный ножом труп ребенка.
Подозреваемого в преступлении гражданина задержала полиция. Выяснилось, что он семь раз вонзил лезвие в ребенка, от полученных травм тот скончался на месте.
Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, он признался, что тогда был нетрезв, и рассказал, как все происходило.
Обвиняемый в убийстве шестилетнего мальчика в Энгельсе мужчина дал показания на месте
Фото: СУ СКР по Саратовской области
- В тот день я употреблял спиртное. - После того как все произошло, вышел на улицу, сел на ступеньки и закурил. Потом вернулся и выпил еще стакан спиртного. До меня дошло, что я натворил, и тогда я позвонил в полицию, — рассказал подозреваемый.
Злоумышленник не стал отрицать своей вины в совершенном преступлении
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Мужчину взяли под стражу до 20 января 2021 года.
До 20 января подозреваемый в убийстве ребенка мужчина пробудет под арестом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Расследование продолжается, следователи выясняют причины, которые привели к гибели ребенка, а также оценят работу органов профилактики.
Мужчина признался в нетрезвом состоянии на момент расправы над ребенком
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщала корреспонденту «КП-Саратов», что злоумышленник — рецидивист.
Мальчик в тот день остался с отчимом, потому что его мать уехала рожать седьмого ребенка. Пятеро из них живут в разных районах региона, на некоторых гражданку лишили родительских прав.
Татьяна Загородняя рассказала о семье погибшего мальчика
Сама она снимает квартиру в Энгельсе с июля 2020 года.
Отметим, что к расследованию подключены наиболее опытные криминалисты СК. Во время работы над раскрытием преступления применялось особое оборудование. Это мобильный источник экспертного света «МИКС-450», позволяющий обнаружить следы биологического происхождения, а также прибор «Оптик-2», который помогает найти скрытые камеры видеонаблюдения.
При работе на месте преступления криминалисты применяли специальное оборудование
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По всем обнаруженным и изъятым следам преступления проведут соответствующие экспертизы.
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