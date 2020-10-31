Коронавирус в Саратове, последние новости на 31 октября: откроются муниципальные аптеки

В Саратовской области собираются открыть муниципальные аптеки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области на утро 31 октября стало известно о 195 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 20 317, а выздоровевших — 3 491. За сутки выписали 225 человек.

.

От коронавируса никто не умер, поэтому количество смертей в регионе осталось прежним — 154. От иных патологий скончались 627 человек, заразившихся инфекцией.

При этом в коронавирусных госпиталях сейчас находятся 3 344 человека, инфекция у 2 030 из них. С пневмонией лежат 3 216 пациентов, коронавирус у 1 979 из них. Кислородом поддерживают 576 больных, на ИВЛ — 226 человек.

На дому лечатся 4 015 человек с COVID-19.

За сутки коронавирус зарегистрировали у 195 саратовцев

Также коронавирусом заразились почти две тыс. медработников, из них при исполнении обязанностей — 902. Пятеро умерли от самой инфекции, семь человек от иных патологий.

С заявлением о возрождении муниципальных аптек выступил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Он потребовал, чтобы во всех аптечных пунктах были лекарства, которые помогают в том числе и при лечении COVID–19, по минимальным ценам.

Тем временем председатель правительства региона Роман Бусаргин попросил фармкомпании производить больше лекарств, так как те объемы, что выпускаются сейчас, не удовлетворяют спрос, ажиотаж все растет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.