В Саратовской области коронавирусом заразились почти две тысячи медработников

В Саратовской области на сегодня, 30 октября, коронавирус зарегистрирован у 1 957 медработников.

- Инфицирование не у всех связано с профессиональными обязанностями, таких только 902. От иных патологий умерли семеро медиков, от COVID-19 — пятеро, — сообщил замминистра Денис Грайфер на брифинге в Минздраве региона.

Также он рассказал, сколько студентов работает во время пандемии в сфере здравоохранения.

По словам Грайфера, 80 ординаторов (27 врачами-стажерами в ковидных госпиталях), 52 — в участковой службе, один трудится медсестрой по приему вызовов на скорой помощи, 79 трудятся средним медперсоналом, в том числе в «скорой» 19 студентов.

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