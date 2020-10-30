В Саратовской области COVID-19 выявлен у 195 человек

Выявлены новые случи коронавируса в Саратовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые случаи коронавируса в Саратове выявлены на утро 30 октября. По данным оперативного штаба, это 195 человек, у которых лабораторно подтвержден COVID-19.

В Саратове 122 случая. Также немало в Балаковском районе — 16 зараженных. В остальных районах пять и менее.

Среди новых зараженных 123 — контактные. У 72 человек не удалось определить источник заболевания.

Также как и ранее, значительное число новых зараженных — люди старше 60 лет. Таковых на сегодня 64 человека.

В общей сложности с начала пандемии заразились 20 317 человек. Выздоровели 13 491, за сутки сразу 225.

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