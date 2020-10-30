Роман Бусаргин попросил фармацевтические компании производить больше лекарств для Саратовской области

Фото из Instagram Романа Бусаргина

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обратился к российским фармацевтическим компаниям. Он попросил их увеличить производство лекарств: антибиотиков и противовирусных препаратов ля поставок в наш регион.

- В Минпромторг РФ направлено письмо с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса, — сообщил Роман Бусаргин на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что поставки были уже увеличены, но этого все равно не хватает, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос.

- От жителей продолжают поступать жалобы на отсутствие той или иной позиции на аптечных прилавках. Правительство области ежедневно публикует актуальный список фармацевтических точек, где есть наиболее популярные медикаменты, — написал председатель правительства.

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