На дому от коронавируса лечатся более четырех тысяч саратовцев

Сегодня, 30 октября, на брифинге в Минздраве Саратовской области озвучили статистику по коронавирусу.

- Всего в «ковидных» больницах Саратовской области лежат 3 344 человека, из них с инфекцией 2 030. С пневмонией в стационарах — 3 216 пациентов, из них коронавирус у 1 979. Кислородом поддерживают 576 больных, на ИВЛ — 226, — сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер

На дому от COVID-19 лечатся 4 015 человек, а под наблюдением 1 125 контактных.

Свободных коек пока что 337 — 244 пациента выписали, 291 поступил.

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