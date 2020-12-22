Коронавирус в Саратове, последние новости на 22 декабря 2020 года: появились новые случаи повторного заражения

Коронавирус за сутки выявили у 262 человек в Саратовской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Саратовской области на утро 22 декабря стало известно о 262 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 32 612, а выздоровевших — 28 023. За сутки выписали 299 человек.

От коронавируса умерли шесть пациентов — две женщины и четверо мужчин. Самому молодому было 39 лет. Он страдал эпилепсией и во время болезни COVID-19 у него обострилась церебральная, сердечно-сосудистая и почечная недостаточности. Количество смертей в области от COVID-19 достигло 357.

Все зараженные за сутки — контактные. Больше всего случаев выявлено в Саратове и Энгельсском районе — 95 и 36 соответственно. Также из всего количество заболевших за сутки выявили 11 детей до 18 лет и 86 человек старше 60.

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Из хороших новостей стоит отметить, что саратовцы начали получать по 5 тыс. рублей на детей до семи лет включительно.

Кроме того, в Саратовской области зафиксированы новые случаи повторного заражения коронавирусом.

Росздравнадзор отчитался, что в регионе не зафиксировано превышения максимальных цен на жизненно необходимые лекарства, а цены выросли всего на 1%. Такие данные показали проверки аптек.

Замминистра образования области Ирина Чинаева заявила, что предпосылок для возврата дистанционного обучения после новогодних нет.

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